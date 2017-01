Dichte mist in noorden

Het verkeer in Groningen, Drenthe en Friesland moet zondagavond rekening houden met dichte mist. Daarvoor waarschuwt weerbureau Weeronline.

Het zicht bedraagt ongeveer 100 meter, maar lokaal is de mist nog dichter. In Eelde en omgeving is het zicht nog maar 75 meter. Volgens Weeronline kan het komende nacht op meer plaatsen in het land mistig worden.

Niet alleen mist, maar ook gladheid kan het verkeer parten spelen in het oosten en noordoosten. De gladheid wordt veroorzaakt door opvriezende natte weggedeelten.