Deze zoutstrooier was de hele nacht in touw

Nederland glijdt en glibbert de zaterdag door. Zoutstrooiers maken lange dagen. Zo ook Gerrit van der Meulen. „Ooit hielp ik een zwangere vrouw die in de sloot was gegleden.”

Met zo’n 40 kilometer per uur stuurt Gerrit van der Meulen zaterdagmorgen rond 10 uur zijn strooiwagen over een fietspad langs een polderweg net buiten Urk.

Nu het in grote delen van het land spekglad is, maken zoutstrooiers overuren. Bij Van der Meulen, werkzaam bij Knipscheer Infrastructuur, ging vrijdagnacht om half een de telefoon. De provincie Flevoland schakelde Van der Meulen en diens collega’s in voor strooiwerk.

Van der Meulen is de hele nacht in touw en strooide op fietspaden in de Noordoostpolder. In zo’n nacht verspreidt hij zo’n zeven kuub zout.

Mis

Hoofduitvoerder Van der Meulen, getooid met een groene muts: „Normaal gesproken strooien we altijd preventief. Dus voordat het glad wordt. Er zitten meetpunten in de weg. Die geven aan dat het bijvoorbeeld over vier uur glad wordt, omdat de temperatuur dan onder het vriespunt komt. Dan strooien wij vier uur van tevoren.”

Afgelopen nacht ging die vlieger echter niet op. „Vannacht sneeuwde het. We strooiden en het leek goed te gaan. Maar toen ging het regenen en ijzelen. Tegen die ijzel kun je niet strooien. Daarom gaat het vandaag mis. Daarom zeg ik: Blijf lekker thuis, als je niet per se de weg op moet.”

Onverantwoordelijk

Van der Meulen beschikt in zijn wagen over een digitaal bedieningspaneel. Vanuit de auto kan hij het strooisysteem achterop de wagen bedienen. „Op dat paneel kan ik bijvoorbeeld het aantal grammen per vierkante meter en de breedte van de strooicirkel instellen. Ook kan ik via dat apparaat de zout verdunnen.”

Niet altijd gedragen weggebruikers zich verantwoordelijk, merkt de zoutstrooier. Ondanks waarschuwingen van de ANWB en Rijkswaterstaat. „Sommigen denken: Ach, het valt allemaal wel mee. Ze rijden strooiwagens voorbij.”

Kachel aan

Is het eenzaam, in het holst van de nacht door de verlaten polder zout strooien? „Het valt wel mee. Radiootje en kachel aan. Het is voor mij een soort hobby. Je maakt je rondje en werkt in een team samen met collega’s. Je weet waar je het voor doet. In deze maanden blijft het kriebelen. Wanneer moet ik de weg weer op? Leuk is ook dat het strooiwerk een mooie bijverdienste oplevert.”

Geregeld treft Van der Meulen tijdens zijn strooiwerk onfortuinlijke weggebruikers. Een vrachtwagen op zijn kant, een auto in de sloot. „Een paar jaar geleden gleed in de buurt van Dronten en zwangere vrouw met haar auto de sloot in. Ze onderschatte de ijzel. Ik ben gestopt, naar haar toe gelopen, vroeg de vrouw hoe het met haar ging en heb haar geprobeerd te kalmeren. Ze was natuurlijk ongerust over de baby. Gelukkig is het allemaal goed gekomen.”

Geramd

Hoe voorkomt Van der Meulen, die al zeventien jaar strooit, zelf dat hij in de berm belandt? „Ik rijd voorzichtig op kruisingen af en maak niet te gekke bochten. Vaart minderen doe ik vooral door terug te schakelen en dus niet door te remmen. Op fietspaden let ik erop dat ik kan uitwijken naar een plek waar geen bomen staan. Ik heb tijdens het strooien nog nooit een ongeval gehad, al was het wel een keer kantjeboord. Bij een collega is wel eens een auto frontaal op zijn sneeuwschuif geramd. Dat was een ernstig ongeval.”

Belangrijk is om af en toe te pauzeren, geeft hij aan. „Ik keer om de anderhalf uur terug naar ons centrale punt in Emmeloord. Dan is het tijd voor een bak koffie. En als ik zaterdagmiddag rond één uur thuis kom, ga ik slapen. Je moet je rust pakken. Anders word je een gevaar op de weg.”

Vanmiddag volgt een video met zoutstrooier Gerrit van der Meulen.