Deskundigen rapporteren over antidepressivum

Het gerechtshof in Arnhem hoort waarschijnlijk volgende week donderdag of het antidepressivum paroxetine tot gewelddadig gedrag kan leiden. Het hof vroeg in oktober om dit onderzoek, omdat een nu 37-jarige Apeldoornse zegt dat ze in 2013 onder invloed van dit medicijn haar twee kinderen van zes en acht jaar heeft gedood.

De rechtbank in Zutphen vond dat er geen bewijs was voor invloed van medicijnen op de daad van de vrouw en bestrafte haar met negen jaar cel en tbs met dwangverpleging. De Apeldoornse ging in beroep tegen die straf. Het hof wil van een klinisch farmacoloog weten of het slikken van paroxetine de vrouw tot haar daad kan hebben gebracht. Er is ook een nieuw gedragskundig rapport over de Apeldoornse gemaakt.

Het Openbaar Ministerie eiste bij de rechtbank veertien jaar cel en tbs voor de dubbele kindermoord. Ook het OM stapte naar het hof.

De moeder vermoordde haar gehandicapte zoon en haar dochter met een mes. Daarna probeerde ze zichzelf te doden, maar dat mislukte.