Derde Museumweek begint

De derde Nationale Museumweek begint maandag officieel, al is er hier en daar al een voorschot op genomen. Dik vierhonderd musea organiseren niet alleen allerlei activiteiten, maar hebben ook een ‘pronkstuk’ in hun collectie aangewezen. Daaruit zijn drie ‘Gouden Pronkstukken’ gekozen, die tijdens de Museumweek uitvergroot en met een gouden tintje in de openbare ruimte worden getoond.

Het zijn onder meer het Meisje van Yde, dat als gouden hologram in het centrum van Assen te zien zal zijn. Het meisje, dat 2000 jaar na haar dood in het veen werd gevonden, bevindt zich in de collectie van het Drents Museum.

Ook De Ploeger van Museum Helmond is tot Gouden Pronkstuk uitgeroepen. Het beeld van de Belg Constantin Meunier komt als 12 meter hoge replica in goudkleurig piepschuim in het centrum van Helmond.

Tenslotte wordt een letterkast uit het Onderwijsmuseum in Dordrecht in deze stad op een videoscherm belicht. Het is een onderwijsmiddel dat werd ontworpen door P.J. Prinsen (1777-1854). Deze laatste keuze werd gedaan door Museumkaarthouders.

Andere initiatieven voor de Museumweek, die tot en met 9 april duurt, zijn onder meer ‘pop-upmusea’ in scholen. Museum de Fundatie in Zwolle bezorgde al een school zo’n tijdelijk museumpje, het Aviodome en Museum Kranenburgh (Bergen) doen dat ook.

Verder gaan enkele bekende Nederlanders stage lopen in een museum, wat wordt gefilmd en vervolgens wordt getoond op de site van de Museumweek. Zo gaat voormalig journalist en museumdirecteur Kees van Twist naar het Boomkwekerijmuseum in zijn geboorteplaats Boskoop en loopt onderneemster en socialite Judith Osborn stage in het Gevangenismuseum in Veenhuizen.

De Nationale Museumweek is een initiatief van de Museumvereniging, de brancheorganisatie van musea in ons land.