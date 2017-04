Depressie centraal op Wereldgezondheidsdag

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft vrijdag uitgeroepen tot Wereldgezondheidsdag. Elk jaar vraagt de WHO op 7 april aandacht voor gezondheid en ziektes in de hele wereld. Dit jaar staat depressie centraal onder het motto ‘laten we praten’.

Volgens de VN-organisatie, die 7 april 1948 werd opgericht, is depressie vaak de oorzaak van een slechte gezondheid en allerlei ziektes. Wereldwijd lijden ruim 300 miljoen mensen aan deze aandoening, stelt de organisatie. In veel landen rust nog een taboe op depressie, waardoor een goede behandeling achterwege blijft. Volgens de WHO is een deze aandoening doorgaans toch goed te verhelpen met pillen en vooral door praten.

Vooral in de rijke landen zouden veel mensen aan een depressie lijden. In Nederland leed in 2014 bijna 8 procent van de Nederlandse bevolking aan deze aandoening, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de leeftijdscategorie van 55 tot 65 jaar is dit percentage het hoogst: 9,9.