Denkboek over oorlog voor 210.000 scholieren

Op zo’n 5000 basisscholen krijgen leerlingen uit groep zeven maandag het Denkboek. Het boek, een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, moet het doorvertellen van verhalen over oorlog, vrede en vrijheid levend houden. Het Denkboek wordt dit jaar door een recordaantal van 210.000 kinderen gebruikt. Net als vorig jaar schreef koning Willem-Alexander het voorwoord.

„Het Denkboek stimuleert kinderen om bewust na te denken over leven in vrijheid en leven in oorlog. Er staan verhalen in over verzet, vervolging, de hongerwinter en Nederlands-Indië”, aldus voorzitter Gerdi Verbeet van het comité. „Ik hoop dat de kinderen met dit boekje in de hand thuis ook meer vragen gaan stellen over de oorlog. Bijvoorbeeld aan hun opa en oma. Het is van belang dat het verhaal ook binnen de familiekring verteld blijft.”

Oud-Kamervoorzitter Verbeet pakt maandagochtend samen met leerlingen van basisschool De Gaanderweg in Zwanenburg de eerste doos boeken uit.