Den Haag verwelkomt burgemeester Krikke

Pauline Krikke is vrijdag tijdens een buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester van Den Haag.

De gemeenteraad had Krikke in februari voorgedragen. Krikke (VVD) was eerder burgemeester van Arnhem en directeur van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Ze is de eerste vrouwelijke burgemeester van Den Haag.

Eind februari nam de stad al afscheid van Jozias van Aartsen (ook VVD), die met pensioen is gegaan. Hij was negen jaar burgemeester van zijn geboortestad Den Haag. Negen mannen en twee vrouwen hadden naar Van Aartsens functie gesolliciteerd.

Namens de burgemeesters zei Ahmed Aboutaleb dat Den Haag en zijn eigen stad (Rotterdam) op elkaar aangewezen zijn en dat de eerste afspraken tussen hem en Krikke al in de agenda’s staan. Ook bood hij zijn nieuwe collega een helikoptervlucht aan, om zo goed te kunnen zien hoe de regio er vanuit de lucht uit ziet. „Toen ik die vlucht na mijn aantreden deed, was dat een eye-opener.”