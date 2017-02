Den Bosch doet proef met anoniem solliciteren

Den Bosch en mogelijk nog meer grote Brabantse steden gaan experimenteren met anoniem solliciteren. De gemeente Den Bosch heeft donderdag bekendgemaakt dat het succesvolle voorbeeld van de gemeente Den Haag wordt gevolgd.

Sollicitaties die bij de gemeente Den Bosch binnenkomen worden vanaf volgende maand anoniem gemaakt door de naam, talenkennis en het geboorteland van de kandidaat te verwijderen. Op die manier wil de gemeente discriminatie voorkomen.

De gemeente Den Haag was vorig jaar de eerste die experimenteerde met anoniem solliciteren. Er reageerden meer allochtonen op vacatures en er werden meer allochtonen in dienst genomen. Den Haag besloot om het anoniem solliciteren definitief in te voeren.

In Tilburg en Breda gaan ook stemmen op om te gaan experimenteren.