Demonstraties Utrecht verlopen zeer rustig

De twee demonstraties in Utrecht zijn zondagmiddag uiterst rustig verlopen. Dat meldt de politie. Zowel Utrecht bekent kleur als Pegida gingen de straat op. Edwin Wagensveld, voorman van deze anti-islambeweging, is wel aangehouden omdat hij met media sprak op het Janskerkhof, terwijl hij daar niet mocht komen. „Dat mag niet, we hebben hem daarom even meegenomen”, aldus de politie.

Pegida hield een stille demonstratie in het Moreelsepark. Er kwamen volgens de politie nauwelijks mensen op af. Utrecht bekent kleur hield haar manifestatie op het Janskerkhof. Volgens ooggetuigen kwamen er zo’n 150 mensen af op deze demonstratie.