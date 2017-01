Democratische Partij via Nederland gehackt

De Russische cyberaanval op de Amerikaanse Democratische partij is via Nederland uitgevoerd. De hackers gebruikten een Tor-server van Rejo Zenger van privacyorganisatie Bits of Freedom. Daarmee konden de daders anoniem hun gang gaan. Dat meldt de Volkskrant.

„Jammer, het is natuurlijk niet de bedoeling om dit soort hacks te faciliteren”, zegt Zenger tegen de Volkskrant. Maar hij stopt niet met zijn server. Zenger zegt dat anoniem internet belangrijk is tegen spionerende overheden.