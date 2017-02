Deel Gelderland dag zonder water na storing

Zo’n 30.000 huishoudens in Gelderland zijn zaterdagavond getroffen door een langdurige waterstoring. Ook maandag ondervinden veel mensen daar nog de gevolgen van. Zondagmiddag kwam er weliswaar weer water uit de kraan, maar het water moet voorlopig nog wel worden gekookt.

In Ellecom, gemeente Rheden, ontstond zaterdagavond een groot lek in een waterleiding. Omdat het lek op een onhandige plek in een oever van de IJssel zat, had waterbedrijf Vitens moeite om het te dichten. Uiteindelijk lukte dat gistermiddag.

Duizenden mensen uit de gemeenten Doesburg, Rijnwaarden, Zevenaar en Rheden werden door de storing getroffen. Vitens en hulpdiensten probeerden daarom op allerlei manieren water naar het gebied te brengen. Bij supermarkten ontstond er zondag een run op flessen water.

Noodoplossing

Na het dichten van het lek wist Vitens zondag via een noodoplossing weer water in de leidingen te krijgen. Bij sommige huishoudens werd de druk op de leidingen plotseling te groot. Dat leverde in woning lekkages op, met de nodige schade aan interieurs. Foto’s op internet toonden onder meer vernield behang.

Bij de meeste woningen was de waterdruk echter te laag. Daarom adviseerde Vitens zondag om het water voorlopig te koken voordat het wordt geconsumeerd. Het kookadvies geldt ook maandag zeker nog de hele dag. Het water moet ten minste drie minuten worden gekookt. Dat is niet nodig als mensen zich douchen. Ook het gebruik van de wasmachine is volgens Vitens geen probleem.

Hoewel er weer wat water uit de kraan kwam, werden verzorging- en verpleeghuizen zondagavond voorzien van watertankjes van 5 liter. Ook mensen die om medische redenen water nodig hebben, kregen die tankjes van de brandweer. Er waren 20.000 jerrycans van 5 liter water voorhanden. De distributie begon vanuit Zevenaar. Van daaruit brachten brandweerlieden uit de regio de jerrycans naar de zorginstellingen.

Flessen en emmers

In elke getroffen gemeente werden maandagmorgen afhaalpunten ingericht waar mensen zelf met flessen, emmers of pannen schoon drinkwater konden halen. Er werd in eerste instantie 3 liter water per persoon verstrekt. Ook op plekken waar veel kwetsbaren komen, was water verkrijgbaar. Dat was om te zorgen dat de kwetsbare mensen geen water hoefden te koken. Het water was af te halen bij onder andere kinderdagverblijven, consultatiebureaus en peuterspeelzalen. Huisartsen en scholen konden zelf water halen bij de brandweer.

Vitens zegt dat uiterlijk donderdag definitief vaststaat of het kraanwater weer de juiste kwaliteit heeft.