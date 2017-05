Deel Erasmus MC ontruimd om „chemische lucht”

Een gedeelte van het Erasmus MC in Rotterdam is donderdagmiddag ontruimd omdat daar een „chemische lucht” hangt, zoals de veiligheidsregio het omschrijft. Mensen kregen bovendien last van een prikkend gevoel aan hun ogen. Uit voorzorg zijn de patiënten daarom verplaatst naar andere afdelingen van het academische ziekenhuis, vertelde een woordvoerder.

Om welk gedeelte van het Erasmus MC en hoeveel patiënten het gaat, was niet direct duidelijk. De hulpdiensten onderzoeken wat er precies aan de hand is.