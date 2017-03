De Muynck: Refozuil bestaat niet meer

De reformatorische zuil bestaat niet meer, eenvoudigweg omdat er geen andere zuilen meer zijn. Dat stelde prof. dr. A. de Muynck, bijzonder hoogleraar christelijke pedagogiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, woensdag.

Hij sprak tijdens een conferentie in Putten over de vrijheid van onderwijs die was georganiseerd door het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG). „De situatie lijkt mij veel meer die van een kleine enclave te midden van een grote meerderheid. Ik denk dat we daarom afscheid moeten nemen van een zuilair zelfbeeld. We zijn eenvoudigweg een minderheid, zoals dat in de Petrusbrief en de Hebreeënbrief gezegd wordt. Een minderheidspositie betekent dat je machteloos bent, overgeleverd aan de willekeur van de machthebbers. De nieuwe generatie is een generatie van vreemdelingen op weg naar een ander land.”