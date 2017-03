De hoogste, de oudste, de natste

Stemmen mag best leuk zijn. Onder die noemer openen verscheidene gemeenten woensdag stembureaus op niet alledaagse plekken. Een greep uit het aanbod:

Stemmen bij een tweeduizend jaar oude Egyptische tempel. Dat kan woensdag in de centrale hal van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De tempel, een geschenk van Egypte aan Nederland, werd tussen 1960 en 1979 steen voor steen uit elkaar gehaald en na transport weer opgebouwd in het museum.

Amsterdam zoekt het in de hoogte. Kiezers kunnen, genietend van het uitzicht over de stad, hun stem uitbrengen op de twintigste etage van de A’DAM Toren aan het Overhoeksplein.

In Zevenhuizen, gemeente Zuidplas, kan de stemmer in een drive-instembureau gewoon in de auto blijven zitten. „Kiezers kunnen met auto, motor of fiets het stembureau binnenrijden en stemmen”, aldus de gemeente. Burgemeester Gert-Jan Kats: „We maken het zo makkelijk mogelijk. Ga dus vooral stemmen!”

In Lelystad kunnen kiezers het ruime sop kiezen. In samenwerking met Natuurmonumenten brengt de gemeente verscheidene malen per dag mensen met de boot naar een stembureau op de Marker Wadden. Deze eilandengroep, wordt momenteel aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Het project moet zorgen voor natuurherstel van het meer.

„De mensen die hier dag en nacht werken, hoeven niet naar het vasteland om te stemmen”, aldus Natuurmonumenten. „Ook inwoners van Lelystad en mensen buiten deze gemeente krijgen de kans om hier hun stem uit te brengen. Een unieke kans om een bezoekje te brengen aan het eiland dat normaal gesproken nog niet toegankelijk is.”

Voor alle bijzondere locaties geldt dat ook kiezers buiten de betreffende gemeenten daar hun stem kunnen uitbrengen. Daarvoor hadden ze op voorhand echter wel een speciale kiezerspas in hun eigen gemeenten moeten aanvragen.