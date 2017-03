„De aardbevingsellende vreet aan ons”

Aardbevingsgedupeerde Pieta Ettema uit Loppersum is blij met de uitspraak van de rechter dat de immateriële schade door de aardbevingen moet worden vergoed. „De hele ellende vreet namelijk aan ons”, zegt ze.

Ettema, een van de 127 eisers, woont in een monumentaal pand in het hart van het bevingsgebied. „We willen hier niet meer wonen, maar we zitten vast in ons huis. Niemand wil dat huis nu kopen” zegt ze. „We hebben veel spanning. Ik slaap slecht en thuis hebben we een kort lontje. Het vreet letterlijk aan me. Ik ben gewoon tien kilo afgevallen.”

Het is volgens Ettema dan ook goed dat er nu een uitspraak ligt. „We slaan een andere weg in en hopelijk komt daar iets moois uit. De reactie van de NAM is echter weinig hoopgevend. Het zou me niet verbazen als ze in hoger beroep gaan. Hoe blij we nu ook zijn met de uitspraak, je krijgt tegelijkertijd ook weer een tik door zo’n cynische reactie. Dat maakt het gewoon heel zwaar.”

Ettema wil vooral erkenning. „Natuurlijk wil je een vergoeding voor de schade, maar ik heb geen idee om hoeveel geld het dan gaat. Ik hoop vooral dat er nu het besef komt dat de problemen zo groot zijn dat het goed is om de gaskraan dicht te draaien. Want zolang er zoveel gas wordt gewonnen, blijven de angst en spanning.”