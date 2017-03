Dafne Schippersbrug maandagochtend open

De Dafne Schippersbrug in Utrecht gaat maandag 3 april om 08.00 uur open voor fietsers en voetgangers. Dat heeft de gemeente donderdag laten weten.

De brug over het Amsterdam-Rijnkanaal verbindt Leidsche Rijn met de wijk Oog in Al. Utrecht verwacht dat er per dag 7000 mensen gebruik van zullen maken. De oprit van de brug aan de stadskant ligt op het dak van een nieuwe montessorischool.

Topatlete Dafne Schippers opent de brug officieel op 13 mei. Ze woont in Oog in Al en ging in Leidsche Rijn naar school.