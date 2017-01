Dader fatale aanrijding blijft onbekend

Het is nog altijd niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de dodelijke aanrijding op de Laan van Bol’es in Schiedam waarbij november 2015 een 21-jarige man uit die plaats om het leven kwam. De Schiedammer werd aangereden toen hij op een zebrapad liep.

De man werd rond 22.10 uur geschept door een auto en overleed ter plaatse. Honderd meter verderop werd de betrokken auto door agenten leeg aangetroffen. De auto bleek een paar dagen daarvoor gestolen in Vlaardingen.

Er zijn in totaal zes mensen aangehouden, drie van hen minderjarig, maar wie er heeft gereden is niet vast komen te staan. Het OM heeft daarom het onderzoek daarnaar gesloten. De zes worden wel verdacht van betrokkenheid bij de aanrijding of de diefstal of heling van de auto.