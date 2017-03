D66 voert campagne in Brussel

D66 voert dinsdag verkiezingscampagne in Brussel. De partij gaat haar verkiezingsprogramma overhandigen aan een Europarlementariër van de beweging En Marche van de Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron.

D66 en Macron voeren allebei een pro-Europese campagne. Voor de gelegenheid is het D66-programma vertaald in het Frans.

D66 is met een campagnebus enkele uren in de Europese wijk van Brussel. De delegatie bestaat onder anderen uit de Tweede Kamerleden Stientje van Veldhoven en Kees Verhoeven en kandidaat-Kamerlid Achraf Bouali. Ook de D66-Europarlementariërs Sophie in ’t Veld, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake en Matthijs van Miltenburg zijn van de partij.