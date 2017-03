D66 is woensdag de grootste partij in Groningen geworden, met 19,9 procent van de stemmen. GroenLinks volgt met 18,9 procent. De VVD, landelijk de grootste partij, is hier derde met 13,6 procent.

De PvdA was in 2012 nog veruit de grootste partij met 36,4 procent van de stemmen. Nu moeten de sociaaldemocraten met 8,0 procent vier partijen voor zich dulden.