D66: extra geld voor strijd tegen kanker

D66 wil tientallen miljoenen euro’s extra uitgeven aan kankerbestrijding. Van het innovatiepotje van een miljard dat de partij in haar verkiezingsprogramma heeft vrijgemaakt, zou ieder jaar 50 miljoen naar de strijd tegen kanker moeten gaan.

Een deel van dat geld wil D66 aanwenden om kanker te voorkomen. Tweede Kamerlid Pia Dijkstra kijkt bijvoorbeeld bezorgd naar de tol die overmatig zonnen de laatste jaren eist. Ze vreest dat het aantal gevallen van huidkanker nog moet pieken. Meer voorlichting over deze „sluipmoordenaar” is daarom nodig.

Er vloeit al veel geld naar onderzoek naar een remedie voor de gevreesde ziekte, maar er is volgens Dijkstra nog een wereld te winnen. De vele „geweldige” Nederlandse kankeronderzoekers werken volgens haar nog te weinig samen, waardoor ze soms dubbel werk doen of oplossingen over het hoofd zien. D66 wil onderzoekers helpen hun bevindingen uit te wisselen en bovendien helpen die sneller om te zetten in behandelingen en beleid.

Ten slotte willen de sociaal-liberalen ook meer aandacht voor psychosociale hulp voor wie kanker heeft en van kanker geneest. Wie de ziekte doorstaat, is er vaak nog lang niet bovenop, zegt Dijkstra. „Dan komt soms pas de klap.”