CU Zwolle vraagt met mars aandacht voor mensenhandel

Zo’n vijftig mensen hebben dinsdagavond in Zwolle meegelopen in een mars tegen mensenhandel en uitbuiting. De tocht was georganiseerd door de ChristenUnie in de Overijsselse hoofdstad.

De mars had plaats aan de vooravond van Internationale Vrouwendag, vandaag. „Vooral vrouwen zijn het slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting, met name in de prostitutie”, zei CU-raadslid Elshof. Ze hoopt met de tocht de ogen van Zwollenaren te openen voor dit onrecht.

De mars voerde langs verschillende plekken. Zo stopten de deelnemers bij het Leger des Heils en bij de Happietaria Zwolle, een goededoelenrestaurant dat geld inzamelt voor Indiase kinderen in de seksindustrie.