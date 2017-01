CU/SGP Den Haag scoort relatief goed met moties

Van alle fracties in de Haagse gemeenteraad heeft de ChristenUnie/SGP sinds het begin van deze raads­periode gemiddeld de meeste moties en amendementen door de raad gekregen.

Dat meldde Omroep West donderdagochtend op basis van een eigen inventarisatie. Raadslid Grinwis is de enige vertegenwoordiger van de ChristenUnie/SGP in de Haagse raad. Hij kreeg sinds maart 2014 in totaal 24 moties en 5 amendementen aangenomen. Van de PVV en de Partij van de Eenheid werden naar verhouding de minste moties en amendementen aangenomen.

Bij het totaalaantal aangenomen moties en amendementen eindigt de Haagse Stadspartij (HSP) bovenaan. Collegepartij HSP (vijf zetels) kreeg voor 62 voorstellen een meerderheid. De Haagse gemeenteraad telt vijftien fracties.