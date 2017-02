CU-raadslid Moerdijk legt diverse functies neer na zondagsbesluit raad

De Moerdijkse CU-fractievoorzitter Schreuders legt enkele politieke functies neer uit ongenoegen over het besluit van de gemeenteraad donderdag om winkelopenstelling op zondag mogelijk te maken. Dat berichtte dagblad BN De Stem vrijdag.

In een brief aan alle fractievoorzitters zegt Schreuders zich vanaf nu puur te richten op zijn raadswerk voor de ChristenUnie. Dit betekent onder meer dat hij uit de vertrouwenscommissie voor de herbenoeming van burgemeester Klijs stapt. Hij was hiervan voorzitter. Ook stopt hij met de rekencommissie, die de gemeentelijke financiën onderzoekt.