Congreskwestie Veldhoven ‘perfect’ afgerond

De kwestie met de Eritreeërs die vergeefs naar een afgelast meerdaags congres in Veldhoven kwamen, is volgens de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag rustig afgerond. De honderden congresgangers werden met bussen naar verschillende locaties gebracht om daar de nacht door te brengen en vervolgens hun eigen weg te gaan. Ze hebben allemaal „perfect” meegewerkt, aldus de politie. Een klein aantal koos meteen al zijn eigen pad.

De 550 Eritreeërs waren gekomen voor een bijeenkomst van een jongerenbeweging. Die heeft banden met het autoritaire regime dat de dienst uitmaakt in hun land van herkomst. Yemane Gebreab, die bekendstaat als rechterhand van president Isaias Afewerki, zou spreken.

Eritreeërs die het regime zijn ontvlucht, demonstreerden bij het congrescentrum. Nadat daarbij ongeregeldheden waren uitgebroken, besloot de burgemeester de conferentie te verbieden om de openbare orde te beschermen. De organisatie daarvan hoopte het verbod via de rechter ongedaan te maken, maar ving bot.

