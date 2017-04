Conferentie Eritreeërs terecht verboden

De burgemeester van Veldhoven heeft terecht de bijeenkomst van Eritreeërs in zijn gemeente verboden. En de bijeenkomst blijft verboden. Dat is het oordeel van de rechter. De organisatie van de conferentie had een kort geding aangespannen tegen het verbod dat burgemeester Jack Mikkers donderdag instelde, maar ving vrijdagmiddag bot.

Donderdag, op de eerste dag van de bijeenkomst in conferentiecentrum Koningshof, ontstond onrust. Kubrom Dafla Hosabay, een voormalige staatssecretaris van Eritrea die in 2010 naar Nederland uitweek, had tientallen Eritreeërs en sympathisanten opgeroepen om tegen de bijeenkomst van de jongerenbeweging te protesteren. Uiteindelijk werden na ongeregeldheden 128 mensen opgepakt. De burgemeester verbood donderdagavond de bijeenkomst; hij beriep zich daarbij op de maatschappelijke onrust die de bijeenkomst teweegbracht. Volgens Mikkers kwamen de openbare orde en de veiligheid in het gedrang.

Vrijdag was de politie opnieuw aanwezig bij de Koningshof en ze kreeg daarbij steun van de mobiele eenheid. Ondertussen waren er toch mensen aanwezig bij de Koningshof, maar het bleef rustig. Het conferentiecentrum moet vrijdagavond om 20.00 uur leeg zijn. Wat er gebeurt als dat niet zo is, kon een woordvoerster van de gemeente niet zeggen.

Tegenstanders van de regering in Eritrea zijn blij met het verbod. „Daar schrikken ze van”, zei betoger Meconnen Zerie (57), verwijzend naar de regering in Eritrea. „We hebben hier ons doel bereikt. Maar de strijd gaat door. Wat Nederland doet is geweldig, in andere landen werden de bijeenkomsten niet verboden. Dit is ook voor ons, tegenstanders van het regime een enorme stap voorwaarts.” De advocaat van de organisatie wilde na afloop van de rechtszaak niks zeggen.

Oorspronkelijk zou de conferentie donderdag beginnen en tot en met zondag duren. De conferentie was voor aanvang al omstreden: een van de eregasten is een vertrouweling van president Isaias Afewerki. Eritrea wordt met ijzeren vuist geregeerd.