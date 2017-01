Code oranje beëindigd in westen van het land

Het KNMI heeft code oranje in het westelijke deel van Nederland beëindigd. In Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland geldt nu code geel. De situatie is hier door de dooi beter geworden.

In de rest van Nederland blijft code oranje nog van kracht vanwege gladheid door ijzel.

De KNMI gaf vrijdag de op één na hoogste waarschuwing af omdat er grote kans was op gladheid door sneeuw en ijzel. Er gebeurden zaterdagochtend ruim tweehonderd ongelukken.

Rijkwaterstaat gaf zaterdagochtend het advies af niet de weg op te gaan als het niet echt noodzakelijk was. Deze waarschuwing is nog van kracht voor de delen van Nederland waar code oranje geldt. In de gebieden waar al code geel geldt, moeten automobilisten volgens Rijkswaterstaat nog wel oppassen omdat het nog steeds glad kan zijn. „Mensen moeten zeker niet meteen weer vol gas gaan geven”, aldus een woordvoerster.