„COA begeleidt asielzoekers maximaal”

Het COA spant zich tot het uiterste in om bewoners van een azc passende begeleiding te geven. Dat neemt niet weg dat het risico op incidenten blijft bestaan.

Dat zei burgemeester Koelewijn woensdag na een gesprek met het COA. Koelewijn liet eerder het woord „avondklok” vallen na een geruchtmakende verkrachting en een poging tot verdrinking van een 17-jarig meisje uit Kampen in september 2016. De dader was een Eritreeër uit een azc in Dronten. De man heeft de verkrachting bekend, de poging tot verdrinking niet. De zaak diende op 20 april voor de rechtbank in Zwolle. Deze zou vanmiddag na het ter perse gaan van deze krant uitspraak doen.

Koelewijn voerde het gesprek met het COA na de vraag van het meisje „hoe het mogelijk is dat een man uit een azc, die uit een oorlogsgebied komt en die mogelijk een trauma heeft, diep in de nacht alleen op straat rond kan struinen.”