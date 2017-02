CO2-uitstoot eind 2016 gestegen

De uitstoot van CO2 is in het laatste kwartaal van 2016 met 7,3 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat heeft het CBS dinsdag bekendgemaakt.

De hogere uitstoot is het gevolg van de koudere winter. In november en december was het een stuk kouder dan een jaar eerder. Daardoor werd meer gas verbruikt voor verwarming van huizen en bedrijfspanden.

De uitstoot ging ook fors omhoog omdat energiebedrijven de productie opschroefden. Dat was nodig om aan de vraag vanuit het buitenland te voldoen.