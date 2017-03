Clash over „Nederland is van iedereen”

Het laatste debat voor de verkiezingen is dinsdag uitgedraaid op een keiharde confrontatie tussen PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher en PVV-leider Geert Wilders over de vraag van wie Nederland eigenlijk is.

Wilders viel de stelling van Asscher dat Nederland van iedereen is snoeihard aan. „Woodstock-teksten. Nederland is van de Nederlanders”, aldus de PVV-leider. Hij verwees naar de Turkse Nederlanders die zaterdag in Rotterdam protesteerden. Volgens Wilders was Nederland „inderdaad van iedereen” geweest als zij met de Nederlandse vlag hadden staan zwaaien en het hadden opgenomen voor het land waar zij wonen.

Asscher spaarde Wilders op zijn beurt ook niet. „Tienduizend boze tweets, nul oplossingen”, counterde de PvdA-lijsttrekker. Hij verweet de PVV-leider dat de mensen die hij beschimpt meer fatsoen in hun pink hebben, dan Wilders en zijn hele fractie bij elkaar.

Het NOS-slotdebat heeft niet duidelijk gemaakt welke partij na de verkiezingen bereid is met andere partijen een coalitie te vormen. Tijdens het af en toe felle debat deden sommige lijsttrekkers een voorzichtige handreiking. Maar in de jacht op de kiezer werden die uitnodigingen voor samenwerking afgeslagen.

In een een-op-eendebat tussen PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher en SP-voorman Emile Roemer hielden de twee linkse politici zorgvuldig afstand. Volgens Asscher is Roemer een soort Johan Derksen: soms grappig, vaak mopperig maar altijd vanaf de zijlijn. Volgens Roemer heeft Asscher als coalitiepartner van de VVD onder meer de zorg afgebroken: „U kunt zeggen dat u verantwoordelijkheid heeft genomen, het was de verkeerde verantwoordelijkheid”.

D66-lijsttrekker Alexander Pechtold wierp zich op als nieuwe leider van het midden, toen hij uithaalde naar het CDA. Het Binnenhof heeft bestuurderspartij CDA gemist omdat CDA-lijsttrekker Sybrand Buma „niet van de bank af wilde komen”, aldus Pechtold. Buma pareerde dat hij juist trots is dat hij „niet bij Rutte op schoot heeft gezeten in het Torentje.”

Rutte op zijn beurt deed het energie- en klimaatbeleid van de ChristenUnie af als onrealistisch. Volgens de VVD-lijsttrekker kun „je geen hekken in de lucht plaatsen” en gaan er nog viezere Poolse kolencentrales open als er Nederlandse sluiten. Bovendien zouden hardwerkende Nederlanders de rekening betalen voor de CU-plannen. Maar volgens CU-voorman Gert-Jan Segers kunnen „zorg voor gezinnen en zorg voor de schepping hand in hand gaan”.