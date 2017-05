CIDI: Dordts museum vertroebelt blik op slachtoffers

Op 4 mei onthulde het Museum 1940-1945 in Dordrecht een namenlijst van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in die stad. Op de lijst staan niet alleen de namen van omgekomen Joden, burgers en verzetsmensen, maar ook die van gesneuvelde Duitse militairen en SS’ers.

Het CIDI schreef woensdag dat daarmee het onderscheid tussen slachtoffer en dader wordt vertroebeld.

Dordtenaar Edjo Frank is in actie gekomen nadat hij hoorde dat op de lijsten met 1807 namen van in Dordrecht gesneuvelde mensen ook Duitse soldaten stonden. Hij schreef afgelopen week een brief naar de gemeenteraad over de lijst.

Voorzitter Theo Berendzen van het museum zei maandag tegen RTV Dordrecht de commotie niet te begrijpen. Volgens hem zijn de groepen slachtoffers „keurig gerubriceerd.” Wel zei de voorzitter van het museum te snappen dat mensen zich gekwetst kunnen voelen. Hij geeft aan dat het doel van het museum is objectieve informatie te geven. „Er zijn aan alle kanten slachtoffers gevallen. Onder Joodse mensen, maar ook onder burgers en bij de koopvaardij. En er sneuvelden niet alleen geallieerde soldaten. Wij schetsen zo een compleet beeld.”

Volgens het CIDI gaat Berendzen voorbij aan het feit dat er geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen dader en slachtoffer. Frank: „Onbegrijpelijk dat halsstarrig wordt volgehouden dat de daders gewoon gerubriceerde slachtoffers zijn, keurig op lijsten naast die van Joodse slachtoffers, verzetsstrijders en anderen die door de agressor zijn omgekomen.”

Burgemeester Van der Velde –die bij de onthulling van de lijst aanwezig was– zegt te hopen dat de „ruzie” tussen de Joodse gemeenschap en het museum kan worden uitgepraat. Volgens Frank is er echter geen sprake van ruzie. Het gaat om „een protest tegen de verwerpelijke benadering door het museum.” De Dordtenaar vindt het jammer dat de gemeenteraad niet ingaat op de bezwaren en ook geen afstand neemt van de lijst.

De gemeente Dordrecht heeft aangegeven niet voorzien te hebben „dat het noemen van de Duitse namen een dergelijke impact zou hebben.”

Begin deze maand werden er vier ‘foute’ namen weggevijld van een herdenkingsmonument in Leidschendam-Voorburg. Het ging om de namen van drie SS’ers en een zwarthandelaar die omkwam in een gevecht met het verzet.