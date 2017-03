Christelijke hulporganisaties halen 1,5 miljoen euro op voor hulp Afrika

Vijf christelijke hulporganisaties verenigd in het Christelijk Noodhulpcluster hebben 1,5 miljoen euro opgehaald voor de bestrijding van de hongersnood in Afrika. Dat is donderdag bekendgemaakt.

Parallel aan de actiedag van Giro555 hield het Noodhulpcluster woensdag ook een actiedag, waarbij Groot Nieuws Radio, de Reformatorische Omroep en tv-zender Family7 aandacht aan de actie besteedden.

De vijf organisaties, Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA, geven hulp in Zuid-Soedan, Somalië, Nigeria, Jemen, Ethiopië en Kenia. Het gaat om voedsel, water en medische zorg maar ook om veevoer, zodat de boeren daar hun vee in leven kunnen houden.

„De actiedag was weliswaar gericht op onze eigen achterbannen, maar in de crisisgebieden werken we samen met de organisaties van Giro555. In de praktijk vullen we elkaar aan”, aldus een woordvoerder namens het Christelijk Noodhulpcluster.

De inzameling van Giro555 bracht tot en met woensdag ruim 30 miljoen euro op.