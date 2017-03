Chevron beboet voor illegaal afvaltransport

Olieconcern Chevron betaalt een boete van 200.000 euro voor het illegale transport van afvalwater van een boorplatform voor de kust van Schotland naar de Rotterdamse haven.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Chevron North Sea Limited die aangeboden boete aanvaard als straf voor het vervoeren van 1880 ton afvalwater naar Rotterdam, zonder voorafgaande melding en toestemming. Dat gebeurde in december 2013.

De opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport constateerde dat water en chemicaliën gemengd met ruwe olie door Chevron in strijd met de wet buiten het zicht van de instanties was verwerkt. Dat gebeurde wel bij een erkend afvalbedrijf. Het OM zegt in de boete te hebben meegewogen dat er geen nadelige gevolgen zijn voor het milieu. Behandeling van de zaak bij de rechter had volgens het OM waarschijnlijk niet geleid tot een andere sanctie dan een geldboete.