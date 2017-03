Celstraffen tot ruim 5 jaar voor wapenhandel

De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag celstraffen tot ruim vijf jaar opgelegd aan vijf personen wegens wapenhandel. De mannen, tussen de 27 en 66 jaar oud, maakten volgens de rechtbank deel uit van een „duurzaam en goed georganiseerd samenwerkingsverband, waarin iedere verdachte een eigen, specifieke rol vervulde en waarin verdachten goed op elkaar ingespeeld waren”.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder gevangenisstraffen variërend van drie tot negen jaar. De rechtbank legde de maximaal mogelijke straf van vijf jaar en zeven maanden op aan de 66-jarige wapenleverancier. De leider van de organisatie, een 39-jarige Amsterdammer kreeg vijf jaar cel. Verder moet de wapeninkoper vier jaar zitten en de vaste chauffeur van de groep twee jaar (waarvan zes maanden voorwaardelijk). De laagste straf ging naar een 27-jarige Amsterdammer die ondersteunend werk verrichtte. Hij kreeg hiervoor een jaar cel, waarvan 317 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur.

De zaak kwam aan het licht in het onderzoek naar de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012. DNA dat op de wapens in het huis van een van de verdachten werd gevonden, leidde naar de twee hoofdverdachten. Bij huiszoekingen in Amsterdam, Brabant en België werden onder meer automatische vuurwapens, revolvers, handgranaten, geluidsdempers, dozen vol munitie en een grote hoeveelheid harddrugs in beslag genomen.