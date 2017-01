Celstraf voor vrouw die tonnen stal van bazen

Een vrouw uit Nuenen (Noord-Brabant) moet de gevangenis in omdat ze bijna 380.000 euro van haar werkgevers heeft gestolen. De rechtbank in Den Bosch stelde vast dat de vrouw „zeer berekenend te werk” is gegaan en veroordeelde haar woensdag tot vijftien maanden celstraf, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

De 44-jarige Brabantse kocht van het gestolen geld onder meer een tuinhuis en een auto. Toen het Eindhovense bedrijf waar ze tussen 2008 en 2013 op de administratie werkte ontdekte dat ze geld naar haar eigen rekening sluisde, werd ze ontslagen. De vrouw vond nieuw werk in Son en Breugel en maakte zich daar opnieuw jarenlang schuldig aan diefstal.

In de strafmaat heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat de vrouw psychische problemen heeft. Ook heeft ze meegewerkt aan terugbetaling van een deel van het gestolen geld. Naast de celstraf moet ze zich laten behandelen.