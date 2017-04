Celstraf voor bedreiging burgemeester

Voor bedreiging van burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland, het beledigen van een wethouder en een poging tot chantage is een 58-jarige man uit Maasland veroordeeld tot twaalf weken gevangenisstraf. Daarvan zijn tien weken voorwaardelijk. Daarnaast moet hij van de rechtbank in Den Haag verplicht worden behandeld „voor zijn rigide denkpatronen”.

De rechtbank bepaalde vrijdag tevens dat de man 500 euro schadevergoeding moet betalen aan de weduwe van de gechanteerde gemeentesecretaris. De officier van justitie had vier maanden cel (waarvan drie voorwaardelijk) geëist.

De man stuurde in het voorjaar van 2016 brieven naar de huisadressen van zijn slachtoffers. Op grond van aangetroffen DNA-sporen, de gelijkvormige opmaak en het feit dat het sturen van brieven paste in het langdurige conflict waarin verdachte met de gemeente verwikkeld is, acht de rechtbank de aanklacht bewezen. De burgemeester was terecht bang dat de man zijn bedreigingen zou uitvoeren, vond de rechtbank na lezing van de brieven.