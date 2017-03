Celstraf derde verdachte busoverval Almere

Ook de derde verdachte van een gewapende overval op een bus in Almere vorig jaar juni is veroordeeld tot een celstraf. De rechtbank in Lelystad legde woensdag de 23-jarige man uit Almere dertig maanden gevangenisstraf op, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Bij de overval door drie verdachten werden de chauffeur en een passagier van een Connexxion-bus bedreigd met een mes. Volgens de rechtbank hebben zij daarvan nog geruime tijd de gevolgen ondervonden.

De overval was vorig jaar een van de dieptepunten in een reeks incidenten in het openbaar vervoer in Almere. In april staakten buschauffeurs om meer veiligheid in hun bussen af te dwingen. Toen kort na de overval bussen met stenen werden bekogeld, schrapte Connexxion tijdelijk zelfs enkele lijnen in de Kruidenwijk in Almere.

Geweld tegen buschauffeurs brengt volgens de rechtbank maatschappelijke onrust en verontwaardiging teweeg. Die is meegenomen in de strafmaat. In oktober werden al twee anderen veroordeeld. De hoofdverdachte kreeg 3,5 jaar cel, een medeverdachte twee jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk.