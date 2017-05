Cel en tbs geëist voor moordpoging op arts

Tegen een 37-jarige vrouw is donderdag in de rechtbank in Den Haag vier jaar celstraf en tbs geëist voor een poging tot moord op een arts van het consultatiebureau in Zoetermeer. De vrouw wordt ervan verdacht de arts vorig jaar zomer meerdere keren met een stiletto op haar hoofd en gezicht in te hebben gestoken.

Collega’s van de arts wisten de aanval van de vrouw uiteindelijk te stoppen. Zij heeft nog altijd littekens van de aanval.

Het arts was donderdag niet op de zitting aanwezig. Ze is volgens het Openbaar Ministerie namelijk nog altijd bang voor de verdachte. De vrouw verwijt de arts namelijk de autismeproblematiek van haar kind en ziet daarom nog altijd een rechtvaardiging voor haar handelen. Voor de aanval had de vrouw al meerdere keren gedreigd de arts iets aan te doen.

Volgens het OM heeft de verdachte ruim de tijd gehad om na te denken voordat ze de arts aanviel en was dus sprake van voorbedachten rade. „Ze wilde de arts duidelijk doden. Dat maakt dat er volgens het Openbaar Ministerie gesproken kan worden van poging moord.”

De rechtbank doet op 24 mei uitspraak.