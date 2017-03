CDA wint in hart bevingsgebied gaswinning

Het CDA is de grootste partij geworden in de Groningse gemeente Loppersum. De gemeente staat bekend als het hart van het Groningse aardbevingsgebied, het gevolg van de gaswinning. De PvdA, in 2012 nog de grootste partij, gaat van 31,7 naar 8,1 procent.

VVD haalt 10,7 procent tegenover ruim 15 procent in bij de vorige Kamerverkiezingen. Onder de gemeente vallen onder meer plaatsen als ’t Zand, Stedum en Toornwerd. De SP komt uit op 14,7 procent van de stemmen en GroenLinks 11 procent.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) schroefde de gaswinning in Groningen de afgelopen jaren flink terug. Veel inwoners van de provincie vinden dat echter niet ver genoeg gaan.