CDA: Verwijder het kruis niet van school

Het kan niet de bedoeling zijn dat christelijke scholen het kruis, „hét symbool van het christelijk geloof”, verwijderen.

Dat stelde de Haagse CDA-fractievoorzitter Koster donderdag in reactie op berichtgeving in het Algemeen Dagblad woensdag dat christelijke scholen in Den Haag hun paasviering aanpassen om moslims niet voor het hoofd te stoten. Wat Koster betreft „klinkt het als de omgekeerde wereld als christelijke scholen hét symbool van het christelijk geloof verwijderen.”

Ouders die hun kind naar een christelijke school willen sturen, krijgen bij aanmelding te horen wat de christelijke identiteit inhoudt en welke activiteiten hieraan verbonden zijn, betoogt het Haagse CDA-raadslid. „Als blijkt dat ouders en leerlingen toch moeite hebben met elementen van de christelijke identiteit, zal de school het gesprek moeten aangaan met deze ouders of hun kind wel op zijn plaats is op de school.”

Koster stelt verder dat recente gesprekken met twee schoolbesturen haar hebben gerustgesteld. „Het allerbelangrijkste wat beide voorzitters vertelden, was dat zij in hun regelmatige bezoeken eigenlijk nooit horen dat ouders met een ander geloof moeite hebben met de manier waarop de scholen hun christelijke identiteit uitdragen.”

CU/SGP-raadslid Grinwis noemde de AD-berichtgeving een aansporing om „pal te blijven staan voor de christelijke waarden en voor het Paasevangelie. Het zelf afbreken van een kruis is in dat licht natuurlijk volstrekt de verkeerde knieval en zou vanzelfsprekend allesbehalve mijn keuze zijn.”