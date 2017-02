CDA: 2 miljard extra voor krijgsmacht

Het CDA wil in de komende kabinetsperiode ruim 2 miljard euro extra uittrekken voor defensie. Dat geld moet onder meer worden geïnvesteerd in moderne technieken als onbemande vliegtuigjes, zegt lijsttrekker Sybrand Buma in een woensdag gepubliceerd interview met De Telegraaf.

Op het CDA-congres in Barneveld werd eerder dit jaar nog gesproken over een miljard extra voor defensie. Buma stelt nu dat een miljard net voldoende is om te „repareren wat er aan de krijgsmacht kapot is bezuinigd”.

Door twee miljard extra uit te trekken zou er ook geld moeten zijn om de krijgsmacht „bij de tijd te brengen.” Zo noemt de CDA-voorman het „van de zotte” dat Defensie de aanschaf van grote drones met zeven jaar heeft uitgesteld. „Die investering moet weer naar voren worden gehaald.”

Buma wil dat de defensie-uitgaven binnen vier jaar in elk geval uitkomen op het Europees gemiddelde van 1,43 procent van het bruto binnenlands product. Daarmee zou Nederland een stap zetten richting het halen van de NAVO-norm, die voorschrijft dat 2 procent van het bbp naar defensie moet.