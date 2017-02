CBS: laagste stijging waterschapsheffing

De inkomsten uit waterschapsheffingen stijgen dit jaar met 1,8 procent ten opzichte van 2016. Dat meldt het CBS. Sinds 2009 is de toename niet zo klein geweest.

De waterschappen krijgen in 2017 naar verwachting 2,7 miljard euro binnen. Dat geld is vooral bedoeld voor twee hoofdtaken: afvalwaterzuivering en de bescherming tegen hoog water en wateroverlast. De zuivering van afvalwater gebeurt steeds efficiënter, waardoor de kosten teruglopen. De heffing stijgt in 2017 dan ook met slechts 0,4 procent.

De heffing voor het onderhoud van bijvoorbeeld sluizen en waterkeringen is de grootste inkomstenbron van de waterschappen. Die stijgt met 3,2 procent, omdat de kosten voor grote investeringsprogramma’s moeten worden gedekt.