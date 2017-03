Cavusoglu: er is niets veranderd in Nederland

De verkiezingen hebben in Nederland niets veranderd volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu. „Kijk naar al die partijen en je ziet dat er geen verschil is tussen sociaaldemocraten of de fascist Wilders. Ze hebben allemaal dezelfde mentaliteit”, zei Cavusoglu donderdag volgens de krant Hürriyet.

Nederland en Turkije hebben slaande ruzie over mislukte pogingen van Turkse ministers, onder wie Cavusoglu zelf, om in het afgelopen weekeinde in ons land campagne te voeren voor een referendum in Turkije. De regering in Ankara is woedend dat Nederland daar een stokje voor stak. Turkije stemt 16 april in een referendum over een politiek stelsel waarin president Erdogan formeel niet langer een ceremoniële functie bekleedt, maar straks als machtig president regeert.