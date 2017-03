Carol Todd „opgelucht en tevreden”

Carol Todd, de moeder van de Canadese tiener die in 2012 zelfmoord pleegde na jarenlang - vermoedelijk door Aydin C. - digitaal te zijn gestalkt en afgeperst, is „opgelucht en tevreden” na de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Dit liet ze donderdag aan het ANP weten.

„Het heeft een lange tijd geduurd voor zowel de jonge slachtoffers en hun families als voor mijzelf en mijn eigen familie”, aldus Carol Todd. „Ik hoop dat deze uitspraak alle slachtoffers en hun naasten helpt alle wonden te helen. Het is een lange reis geweest, die voor ons nog doorgaat in de zoektocht naar gerechtigheid voor Amanda.”

Volgens de Canadese onderstreept de uitspraak „dat cybermisbruik en afpersing helaas realiteit zijn in onze wereld en dat de gevolgen ervan verwoestend kunnen zijn. Daarom is het belangrijk dat ouders hun kinderen vertellen wat er kan gebeuren op het internet en dat ze tegelijkertijd zelf scherp in de gaten houden wat hun kinderen op het internet doen. Een klein moment van onachtzaamheid is genoeg.”

Canada wil Aydin C. zelf berechten voor de stalking en afpersing van Amanda Todd en heeft om die reden om zijn uitlevering gevraagd. De Hoge Raad neemt hier naar verwachting dit voorjaar een finale beslissing over.