Carnavalsoptochten ingekort door code geel

De carnavalsoptochten in Den Bosch en Breda worden maandag ingekort vanwege de harde wind die wordt verwacht. Vanaf maandagmiddag worden onweersbuien, hagel en zware windstoten verwacht. Vooral in het zuiden kunnen de windstoten zwaar uitpakken. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd.

„Vanwege de slechte weersvoorspellingen hebben we moeten besluiten de route van de optocht in te korten”, aldus de organisatie van de stoet in Oeteldonk (Den Bosch). „Met deze aanpassingen hopen we vóór het slechte weer en vooral voor de stevige windstoten de route veilig af te leggen.”

In Kielegat (Breda) wil de organisatie de optocht met een kortere route zo vlot mogelijk laten eindigen om ook voor het slechte weer binnen te zijn.

Vorig jaar werden de optochten in Breda en Den Bosch ook al getroffen door slecht weer en werden ze zelfs een week uitgesteld.