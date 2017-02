Op de wegen in het zuiden van Nederland is goed te merken dat het carnaval en de voorjaarsvakantie in aantocht zijn. Aan het eind van de vrijdagmiddag stond er volgens de verkeersinformatiedienst VID bijna 300 kilometer file.

Op de snelwegen in Brabant stonden veel files door ongelukken die eerder in de middag gebeurden. De A2 bij Zaltbommel spande de kroon met in beide richtingen 15 kilometer file, veroorzaakt door een ongeluk. Ook op de A27 stonden files van 10 kilometer en langer.