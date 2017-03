Ook in Caribisch Nederland zijn de stemlokalen woensdagavond (lokale tijd) gesloten. Het was de laatste plek waar nog kon worden gestemd. Door het tijdsverschil sloten de stemlokalen daar 5 uur nadat in Nederland de laatste kiezers hun stemmen mochten uitbrengen.

De zogenoemde BES-eilanden hebben sinds 2010 de status van bijzondere gemeente van Nederland. Ook in 2012 mochten de eilandbewoners meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Ongeveer 13.000 mensen zijn kiesgerechtigd.