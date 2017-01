Cardiologen onderzoeken oplosbare stent verder

Cardiologen zijn er na overleg maandag nog niet uit wat voor advies er moet komen over de risico’s van een oplosbare stent in het hart. Een Nederlands onderzoek loopt nog en de resultaten daarvan worden daarna vergeleken met die van andere onderzoeken met deze stent. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) adviseert patiënten die in de afgelopen twee tot drie jaar een dotterprocedure van het hart hebben ondergaan en zich zorgen maken, contact op te nemen met hun eigen hartspecialist.

De NVVC heeft maandag overlegd met internationale collega’s om allerlei onderzoeken naast elkaar te leggen. „Dat waren vooraanstaande experts. Een en ander is nog niet uitgekristalliseerd”, aldus vice-voorziter Hans Bosker.

Vrijdag werd bekend dat patiënten van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht die een biologisch oplosbare stent in het hart hebben, tot drie jaar na het plaatsen van deze stent een extra bloedverdunner moeten nemen. Er zou een licht verhoogde kans op vorming van een bloedstolsel zijn, een grotere kans dan met een ‘klassieke’ metalen stent. Dat komt vermoedelijk doordat de oplosbare minder snel oplost dan verwacht.