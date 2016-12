Het traditionele carbidschieten in Kampen is dinsdagavond weer begonnen. Tot en met zaterdag wordt er elke avond geknald in de wijk Brunnepe.

De gemeente hanteert een gedoogbeleid.

Bij carbidschieten wordt een melkbus of verbus natgemaakt, afgesloten en ontstoken. Er ontstaat zo een enorme knal, waardoor het deksel of een bal wordt weggeschoten.