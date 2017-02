Canada wil Nederlander na 59 jaar uitzetten

Een 59-jarige Nederlander dreigt te worden gedeporteerd uit Canada. Hij woont daar al sinds hij acht maanden oud is, maar heeft nooit de Canadese nationaliteit gekregen. En omdat hij een strafblad heeft met onder meer wapenbezit, bedreiging en mishandeling, willen de Canadezen hem volgende week maandag uitzetten.

De man heeft een rechtszaak aangespannen om toch te kunnen blijven, meldde de Canadese zender CTV dinsdag. Iedere niet-Canadees die een celstraf van minstens zes maanden heeft gekregen, wordt automatisch gedeporteerd uit Canada. Daar is geen beroep tegen mogelijk. Die regel is in 2013 ingevoerd door de vorige, rechtse regering van Canada, meer dan een halve eeuw na de emigratie van Van Heest. Hij is ooit veroordeeld tot negen maanden cel.

De Nederlander zelf zegt dat hij lijdt aan een bipolaire stoornis, die hij onder controle heeft gekregen. Ook wil hij in Canada voor zijn 81-jarige moeder zorgen. Bovendien kent hij niemand in Nederland en spreekt hij geen Nederlands. Daarom vraagt hij de rechter in Vancouver om een uitzondering te maken.

Een jurist zegt dat er nog een optie is: na terugkeer in Nederland kan hij een nieuwe verblijfsvergunning voor Canada aanvragen. Maar gezien zijn strafblad is de kans klein dat hij die krijgt.