Campingbaas boos over bezoek Asscher

Eigenaar Jan Engel van de beruchte camping Fort Oranje in Rijsbergen is boos op minister en PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher die donderdagmiddag onaangekondigd een bezoek kwam brengen. De campingbaas zegt dat hij niets wist over de komst van Asscher en dat de PvdA-leider zich ook niet bij de ingang heeft gemeld. Engel meent dat zijn camping wordt misbruikt om campagne te voeren en wil aangifte doen tegen de politicus die op verboden terrein was.

Fort Oranje staat in de schijnwerpers door een serie die SBS6 sinds woensdag uitzendt over de verwaarloosde en verloederde camping. De makers laten de schrijnende woonomstandigheden zien van de bewoners van honderden verpauperde stacaravans.

De gemeente Zundert probeert de camping al jaren te sluiten maar dat is tot dusver niet gelukt. Volgens regionale media heeft Asscher donderdag zijn steun toegezegd aan de burgemeester. Campingeigenaar Engel vindt het vreemd dat de PvdA-lijsttrekker niet de moeite heeft genomen om een gesprek met hem te hebben.